МИД призвал США прекратить разрушать российско-американские отношения

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки призвал Вашингтон прекратить разрушать российско-американские отношения и начать поиск решения проблем.

"Призвали прекратить разрушать российско-американские отношения и подрывать международное право, что чревато тяжелыми последствиями, и приступить к поиску развязок накопившихся не по нашей вине проблем", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства иностранных дел по итогам консультаций в финской столице.