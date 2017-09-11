К полному паритету: Москва уравняет условия работы дипмиссий России и США‍

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москва намерена полностью уравнять условия работы американских дипломатов в России и российских в США. По словам главы МИД Сергея Лаврова, сейчас в ведомстве обсуждают этот вопрос.

Министр напомнил, что Москва проявила "добрую волю", включив в список сотрудников российских дипмиссий в США и тех, кто работает в представительстве при ООН. При этом, по словам Лаврова, дипломаты при международной организации — отдельная тема, которая не касается двухсторонних отношений.

"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США", — добавил Лавров.

О возможном ответе России говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля посоветовал обратиться во внешнеполитическое ведомство.

"Я, к сожалению, пока не читал эти заявления, но лучше обратиться в министерство иностранных дел", — сказал Песков, комментируя слова Сергея Лаврова.

Дипломатический скандал

В конце июля МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США получили право оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал президент Дональд Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

В качестве ответной меры в конце августа Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России.

Что дальше

На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает за улучшение отношений с Москвой и хочет прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией.

"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк ранее отметил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей, которые закрыли генконсульство в Сан-Франциско, однако окончательное решение еще не принято.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил Кисляк в интервью газете "Известия"

В начале августа глава российского МИД провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Речь на встрече шла, в частности, о дипломатических мерах, которые предприняли обе страны.

Тогда Лавров предупредил своего американского коллегу, что Москва намерена и впредь отвечать на действия Вашингтона.

"Холодный душ" для США

"Говорили и о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросам договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, и поручения нашим экспертам будут даны", — сказал Лавров после переговоров.

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что у Москвы есть несколько вариантов ответных мер. При этом, по мнению политолога, российские власти воздержатся от "симметричного ответа" и будут действовать иными методами.

"Конечно же, возможности отбирать друг у друга какие-то из оставшихся объектов недвижимости еще есть — но я считаю, что со стратегической точки зрения возможности продолжения этой линии исчерпаны полностью. Поэтому я ожидаю, что этот конфликт будет разрешаться совершенно иными методами в рамках совершенно иных подходов", — заявил Манойло на прошлой неделе в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что в противостоянии с Вашингтоном Москва должна проявить свои "высокие дипломатические традиции" и устроить оппонентам "холодный душ".

"Не нужно играть по тем правилам, которые нам пробуют даже не предложить, а просто навязать в явной надежде нас дискредитировать. Мы — великая страна, и это читается по поведению наших дипломатов, которых не могут вывести из себя никакие хулиганские действия", — добавил Андрей Манойло.