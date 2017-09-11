США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

К полному паритету: Москва уравняет условия работы дипмиссий России и США‍

16:3111.09.2017
(обновлено: 16:42 11.09.2017)
2129693
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 11 сентября 2017Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москва намерена полностью уравнять условия работы американских дипломатов в России и российских в США. По словам главы МИД Сергея Лаврова, сейчас в ведомстве обсуждают этот вопрос.

Генконсульство России в Сан-Франциско. Архивное фото.
© AFP 2017 / Josh Edelson
"Беспредел" в Генконсульстве: МИД опубликовал видео действий спецслужб США
Министр напомнил, что Москва проявила "добрую волю", включив в список сотрудников российских дипмиссий в США и тех, кто работает в представительстве при ООН. При этом, по словам Лаврова, дипломаты при международной организации — отдельная тема, которая не касается двухсторонних отношений.

"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США", — добавил Лавров.

О возможном ответе России говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля посоветовал обратиться во внешнеполитическое ведомство.

"Я, к сожалению, пока не читал эти заявления, но лучше обратиться в министерство иностранных дел", — сказал Песков, комментируя слова Сергея Лаврова.

Дипломатический скандал

В конце июля МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США получили право оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Вывеска у входа в здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Срочная месть Америке: почему не надо торопить вежливого русского удава
Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал президент Дональд Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

В качестве ответной меры в конце августа Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России.

Что дальше

На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает за улучшение отношений с Москвой и хочет прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией.

"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк ранее отметил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей, которые закрыли генконсульство в Сан-Франциско, однако окончательное решение еще не принято.

Полицейский у здания российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Юрист-международник: действия США в отношении дипсобственности РФ незаконны
"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил Кисляк в интервью газете "Известия".

В начале августа глава российского МИД провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Речь на встрече шла, в частности, о дипломатических мерах, которые предприняли обе страны.

Тогда Лавров предупредил своего американского коллегу, что Москва намерена и впредь отвечать на действия Вашингтона.

США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Юристы: Россия вряд ли отстоит свою дипсобственность в американском суде
"Говорили и о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросам договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, и поручения нашим экспертам будут даны", — сказал Лавров после переговоров.

"Холодный душ" для США

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что у Москвы есть несколько вариантов ответных мер. При этом, по мнению политолога, российские власти воздержатся от "симметричного ответа" и будут действовать иными методами.

"Конечно же, возможности отбирать друг у друга какие-то из оставшихся объектов недвижимости еще есть — но я считаю, что со стратегической точки зрения возможности продолжения этой линии исчерпаны полностью. Поэтому я ожидаю, что этот конфликт будет разрешаться совершенно иными методами в рамках совершенно иных подходов", — заявил Манойло на прошлой неделе в эфире радио Sputnik.

В торгпредстве России в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал расследование влияния России на выборы в США бессмысленным
Эксперт считает, что в противостоянии с Вашингтоном Москва должна проявить свои "высокие дипломатические традиции" и устроить оппонентам "холодный душ".

"Не нужно играть по тем правилам, которые нам пробуют даже не предложить, а просто навязать в явной надежде нас дискредитировать. Мы — великая страна, и это читается по поведению наших дипломатов, которых не могут вывести из себя никакие хулиганские действия", — добавил Андрей Манойло.

Комментировать
Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Дмитриев
Давно пора ставить на место этих наглых америкосов-иммигрантов.
16:40
11.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Asker Druzhban
у нас с пиндосами давно уже нет "дружественных" отношений, а може никогда и не было!
так что хватит с ними цацкаться!
17:00
11.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена