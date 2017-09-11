Депутат Госдумы не считает панацеей перенос единого дня голосования

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Лидия Антонова считает, что перенос единого дня голосования на весну роли не сыграет, поскольку у любой даты есть плюсы и минусы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что планирует обсудить на уровне президента перенос единого дня голосования с сентября на март.

"С точки зрения даты мы всегда, конечно, мы всегда можем… найти ответ, что грибы собирали или дети в школу пошли, много других проблем и так далее. На самом деле считаю, что всегда можно на любую дату найти плюсы и минусы", — сказала Антонова на пресс-конференции.

Она отметила, что нужно прорабатывать технологии привлечения людей на выборы.