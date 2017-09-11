"Единая Россия" проанализирует причины поражения в некоторых округах Москвы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Единая Россия" не провалилась на выборах в Москве, а по тем округам, в которых партия не одержала победу или не получила мандатов вовсе, будет проведен мониторинг и оценка ошибок и причин, заявил РИА Новости секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов привел предварительные данные выборов, по которым в столице лидирует "Единая Россия", у нее около 76% голосов. Около 11,7% предварительно получает "Яблоко", затем идут самовыдвиженцы.

Позднее секретарь генсовета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Неверов, комментируя предварительные итоги выборов в столице, оценил их как позитивные. К этому он добавил, что выборы в Москве показали неплохую явку. Он отметил, что есть некоторые районы, где ЕР не получила большинства, и те, где она не получила ни одного мандата.

"Мы не провалились, мы одержали убедительную победу и получили квалифицированное большинство. Что касается тех округов, в которых мы проиграли, не означает, что у нас там нет наших кандидатов. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что на политическом олимпе появились новые силы — "Яблоко", ну, она не новая сила, но сила другая. Это тоже нормально, потому что это как раз свидетельствует о том, что выборы были проведены честно", — сказал Метельский.

Он добавил, что после того, как будут озвучены окончательные результаты, отделение партии "каким-то образом тоже будет проводить мониторинг, какие у нас были ошибки, проблемы, почему мы там не получили тех голосов, на которые рассчитывали".