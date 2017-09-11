"Единая Россия" проанализирует причины поражения в некоторых округах Москвы

15:0711.09.2017
(обновлено: 15:22 11.09.2017)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Единая Россия" не провалилась на выборах в Москве, а по тем округам, в которых партия не одержала победу или не получила мандатов вовсе, будет проведен мониторинг и оценка ошибок и причин, заявил РИА Новости секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов привел предварительные данные выборов, по которым в столице лидирует "Единая Россия", у нее около 76% голосов. Около 11,7% предварительно получает "Яблоко", затем идут самовыдвиженцы.
Позднее секретарь генсовета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Неверов, комментируя предварительные итоги выборов в столице, оценил их как позитивные. К этому он добавил, что выборы в Москве показали неплохую явку. Он отметил, что есть некоторые районы, где ЕР не получила большинства, и те, где она не получила ни одного мандата.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
"Мы не провалились, мы одержали убедительную победу и получили квалифицированное большинство. Что касается тех округов, в которых мы проиграли, не означает, что у нас там нет наших кандидатов. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что на политическом олимпе появились новые силы — "Яблоко", ну, она не новая сила, но сила другая. Это тоже нормально, потому что это как раз свидетельствует о том, что выборы были проведены честно", — сказал Метельский.
Он добавил, что после того, как будут озвучены окончательные результаты, отделение партии "каким-то образом тоже будет проводить мониторинг, какие у нас были ошибки, проблемы, почему мы там не получили тех голосов, на которые рассчитывали".