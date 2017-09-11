Число депутатов от "Единой России" в муниципалитетах Москвы возросло на 20%

Единый день голосования в России (225)

Члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото2017

Члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Секретарь московского регионального отделения "Единой России" Андрей Метельский назвал "впечатляющей победой" результаты партии на муниципальных выборах в столице, отметив, что число депутатов от партии теперь возрастет на 20%.

По предварительным данным, 1150 кандидатов от партии победили на выборах в муниципалитеты 10 сентября. Это более чем 75% от числа выдвинутых партией кандидатов.

"Такой результат, безусловно, можно считать впечатляющей победой. Победа была завоевана в условиях жесткой и конкурентной борьбы. Наша стратегия была в мобилизации нашего избирателя. И она показала свою высокую результативность. Число депутатов от "Единой России" в муниципальных собраниях возросло более чем на 20% по сравнению с прошлым созывом", — цитирует Метельского пресс-служба отделения партии.

"Единая Россия", по его словам, получила "квалифицированное большинство в муниципальных собраниях".

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. Явка избирателей в российской столице на муниципальных выборах составила, по предварительным данным, 14,8%.

По предварительным данным, на выборах в столице лидирует "Единая Россия", у нее около 76% голосов. Около 11,7%, предварительно, получает "Яблоко", затем идут самовыдвиженцы. В абсолютных цифрах на "Единую Россию" приходится 1150 мандатов.