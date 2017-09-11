В Кремле похвалили реакцию региональных властей на нарушения на выборах

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Выборы в РФ в единый день голосования 10 сентября продемонстрировали нулевую толерантность властей к нарушениям, реакция была молниеносной: возбуждались дела и были увольнения, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Отличительной чертой нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям. И вы видели совершенно молниеносную реакцию региональных властей на поступающую информацию о тех или иных нарушениях. Прямо в молниеносном режиме производились увольнения, возбуждались уголовные дела и так далее, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения", - сказал Песков.

По его словам, легитимность выборов была обеспечена по стране на достаточно высоком уровне. В частности, в ЦИК поступало гораздо меньше жалоб, а их характер в большинстве случаев был менее серьезным, жалобы касались второстепенных вопросов.

Также по информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, к ней также поступило гораздо меньше жалоб, сообщил Песков.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>