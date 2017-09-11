В Кремле оценили итоги единого дня голосования

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что итоги выборов в РФ продемонстрировали поддержку кадровой политики президента Владимира Путина и превосходство "Единой России", заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что целый ряд молодых выдвиженцев президента ранее не имели электорального опыта. Они имели достаточный опыт работы в различных министерствах и ведомствах, но электорального опыта не было.
"Вместе с тем люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения. Об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>