"Справедливая Россия" не признает итоги выборов на Кубани из-за нарушений

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что партия не будет признавать выборы в Краснодарском крае и направит иски в суд на этой неделе.

В понедельник следственный комитет заявил, что по фактам нарушений избирательного законодательства во время голосования на Кубани организован ряд доследственных проверок. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее просила проверить подозрения, что на Кубани произошла серия вбросов. Представитель общественной организации "Россия выбирает" Елена Бабченкова сообщала, что на избирательном участке в Краснодаре зафиксирован вброс бюллетеней, урна была опечатана. В то же время губернатор края Вениамин Кондратьев говорил, что выборы прошли без серьезных нарушений и спокойно.

"Краснодар — это заповедник административного ресурса и полный беспредел. Мы выборы в Краснодарском крае не признаем… Я думаю, что мы на этой неделе все свои претензии и иски в суды будем подавать" ,- заявил Миронов журналистам.

Ранее лидер эсеров обращал внимание на то, что в Алтайском крае отмечается масштабное досрочное голосование, а в Москве фиксируются случаи, "когда избиратели на дому голосуют "по рекомендациям" соцработников за кандидатов от "Единой России".

На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

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