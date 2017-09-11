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Политика

"Справедливая Россия" не признает итоги выборов на Кубани из-за нарушений

13:3611.09.2017
(обновлено: 13:37 11.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. Архивное фотоПредседатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что партия не будет признавать выборы в Краснодарском крае и направит иски в суд на этой неделе.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На Кубани проводят проверки по сообщениям о нарушениях на выборах
В понедельник следственный комитет заявил, что по фактам нарушений избирательного законодательства во время голосования на Кубани организован ряд доследственных проверок. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее просила проверить подозрения, что на Кубани произошла серия вбросов. Представитель общественной организации "Россия выбирает" Елена Бабченкова сообщала, что на избирательном участке в Краснодаре зафиксирован вброс бюллетеней, урна была опечатана. В то же время губернатор края Вениамин Кондратьев говорил, что выборы прошли без серьезных нарушений и спокойно.

"Краснодар — это заповедник административного ресурса и полный беспредел. Мы выборы в Краснодарском крае не признаем… Я думаю, что мы на этой неделе все свои претензии и иски в суды будем подавать" ,- заявил Миронов журналистам.

Работа ЦИК России в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выборы в регионах России были конкурентными, заявила Памфилова
Ранее лидер эсеров обращал внимание на то, что в Алтайском крае отмечается масштабное досрочное голосование, а в Москве фиксируются случаи, "когда избиратели на дому голосуют "по рекомендациям" соцработников за кандидатов от "Единой России".

На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> 

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