"Справедливая Россия" не признает итоги выборов на Кубани из-за нарушений

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что партия не будет признавать выборы в Краснодарском крае и направит иски в суд на этой неделе.
"Краснодар — это заповедник административного ресурса и полный беспредел. Мы выборы в Краснодарском крае не признаем… Я думаю, что мы на этой неделе все свои претензии и иски в суды будем подавать" ,- заявил Миронов журналистам.
На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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