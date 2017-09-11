Итоговая явка на выборах губернатора Ярославской области составила 33,88%

В информационном центре Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. 10 сентября 2017

В информационном центре Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. 10 сентября 2017

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Явка на прошедших в воскресенье в Ярославской области выборах губернатора составила 33,88%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Олег Захаров.

Отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает такую явку, глава избиркома отметил, что считает ее "совершенно естественной".

"Она чуть ниже, чем на выборах в Госдуму, но при этом она отражает интерес избирателей к выборам губернатора. Она, тем не менее, выше, чем любая явка, которая была до этого на региональных выборах",- сказал Захаров.

Он отметил, что перед избиркомом не стояла задача ориентироваться на какие-то конкретные показатели явки. "Наша задача была максимально проинформировать население о выборах",- подчеркнул спикер.

Захаров отметил, что выборы губернатора способствовали повышению явки на выборах депутатов муниципалитета Ярославля. "Явка составила 31,75%, что довольно высоко для города Ярославля. То есть выборы губернатора повысили интерес к выборам в муниципалитет",- заявил он.