Итоговая явка на выборах губернатора Ярославской области составила 33,88%

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Явка на прошедших в воскресенье в Ярославской области выборах губернатора составила 33,88%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Олег Захаров.
"Она чуть ниже, чем на выборах в Госдуму, но при этом она отражает интерес избирателей к выборам губернатора. Она, тем не менее, выше, чем любая явка, которая была до этого на региональных выборах",- сказал Захаров.
Он отметил, что перед избиркомом не стояла задача ориентироваться на какие-то конкретные показатели явки. "Наша задача была максимально проинформировать население о выборах",- подчеркнул спикер.
Захаров отметил, что выборы губернатора способствовали повышению явки на выборах депутатов муниципалитета Ярославля. "Явка составила 31,75%, что довольно высоко для города Ярославля. То есть выборы губернатора повысили интерес к выборам в муниципалитет",- заявил он.