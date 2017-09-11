Москва уравняет условия работы дипмиссий России и США

АММАН, 11 сен – РИА Новости. Москва полностью уравняет условия работы американских дипломатов в России и российских в США, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США", — добавил министр.
Он пообещал привести эти условия "в полное соответствие с тем, что называется паритетом".
США в свою очередь потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это сокращением численности работников американской дипмиссии. В здании консульства прошли обыски, МИД назвал подобные действия "рейдерским захватом дипломатической собственности" и грубым нарушением международных норм.
Позднее в Вашингтоне заявили, что хотят прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией по принципу "око за око".