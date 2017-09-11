Глава Саратова подал в отставку

САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов губернатора области, сообщил журналистам врио губернатора Валерий Радаев.

По итогам выборов 10 сентября врио губернатора Радаев, представляющий "Единую Россию", победил, набрав 74,62% голосов.

"У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку", - сказал Радаев.

Ранее в понедельник председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин сообщал, что в день голосования поступили 16 жалоб и обращений, все они касались 55 УИК - это около 2% участков на территории Саратовской области. "В целом они носили провокационный характер", - сказал он. Зампред облизбиркома Юрий Брызгалин уточнял, что только по четырем обращениям подтвердились доводы. "По 11 не подтвердились, по одному — еще проверяется, но предварительно доводы не подтверждаются (доводы жалобы)", — сказал Брызгалин.