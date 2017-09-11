Выборы в регионах России были конкурентными, заявила Памфилова

Единый день голосования в России (198)

Работа ЦИК России в единый день голосования

Работа ЦИК России в единый день голосования

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что прошедшие в РФ региональные выборы были конкурентными.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов.

"У нас все-таки в Карелии были довольно конкурентные выборы и в Кировской области тоже жаркие были баталии. Мы с этим столкнулись, и если говорить, что нигде никаких конкурентных выборов не было, то это не так", - сказала Памфилова в понедельник.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона, набрав 61,34% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает кандидат от "Справедливой России" Ирина Петеляева с 18,05% голосов, на третьем кандидат от КПРФ Евгений Ульянов с 12,13%, на четвертом месте выдвиженец ЛДПР Евгений Беседный с 5,68% голосов. Явка составила 29,23%.

Врио губернатора Кировской области единоросс Игорь Васильев после обработки 100% протоколов на выборах главы региона набирает чуть более 64% голосов избирателей, Сергей Мамаев (КПРФ) получил 18,99% голосов, Кирилл Черкасов от ЛДПР - 10,03%, Николай Барсуков ("Коммунисты России") набирает 4,27% голосов. Показатель итоговой явки - 30,39%.

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