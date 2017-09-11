В саратовскую областную думу прошли четыре партии

САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" набрала 66,84% голосов избирателей на выборах в саратовскую областную думу по итогам подсчета 100% бюллетеней, также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин.
По данным избиркома, КПРФ получила 14,68% голосов, ЛДПР — 8,06%, "Справедливая Россия" - 5,75%. Партия "Яблоко" и "Коммунисты России" не преодолели пятипроцентный барьер. По 18 из 22 одномандатных округов победили представители партии "Единая Россия", по двум — КПРФ, по одному — ЛДПР, а также один мандат получил самовыдвиженец.
В Cаратовской области выбирали депутатов областной думы шестого созыва. На пять лет избраны 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" - 14, Родная партия и "Патриоты России" - по одному кандидату, и еще 13 самовыдвиженцев.
В думе пятого созыва были представлены "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия".