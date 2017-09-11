В саратовскую областную думу прошли четыре партии

Единый день голосования в России (198)

САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" набрала 66,84% голосов избирателей на выборах в саратовскую областную думу по итогам подсчета 100% бюллетеней, также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин.

По данным избиркома, КПРФ получила 14,68% голосов, ЛДПР — 8,06%, "Справедливая Россия" - 5,75%. Партия "Яблоко" и "Коммунисты России" не преодолели пятипроцентный барьер. По 18 из 22 одномандатных округов победили представители партии "Единая Россия", по двум — КПРФ, по одному — ЛДПР, а также один мандат получил самовыдвиженец.

В Cаратовской области выбирали депутатов областной думы шестого созыва. На пять лет избраны 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам.

Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" - 14, Родная партия и "Патриоты России" - по одному кандидату, и еще 13 самовыдвиженцев.

В думе пятого созыва были представлены "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия".