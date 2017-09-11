Овсянников побеждает на выборах губернатора Севастополя с более 71% голосов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Максим Грознов. На выборах губернатора Севастополя побеждает Дмитрий Овсянников с результатом 71,05% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий города, сказал журналистам глава городской избирательной комиссии Александр Петухов.

"Обработаны все протоколы участковых избирательных комиссий. Голоса распределились следующим образом: Дмитрий Овсяников – 71,05%, Иван Ермаков набирает 2,13% голосов, Илья Журавлев – 7,61%, Роман Кияшко – 16,42%, Николай Кряжев – 0,5%. Таковы предварительные результаты выборов губернатора Севастополя", - сообщил Петухов.

Итоговая явка на выборы губернатора Севастополя составила 34,21%, отметил Петухов. Всего правом голоса в городе-герое, по уточненным данным, обладают более 318 тысяч человек. В абсолютном выражении за Дмитрия Овсянникова отдали свои голоса более 77 тысяч избирателей.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах боролись пять кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".

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