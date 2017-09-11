Губернатор Кировской области Васильев и его перспективные планы на пять лет

КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев, назначенный на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля 2016 года вместо утратившего доверие Никиты Белых, в воскресенье набрал 64,03% голосов избирателей, победив на выборах главы региона.

Кроме Васильева, которого выдвинула "Единая Россия", на губернаторское кресло претендовали представители еще трех партий: Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Кирилл Черкасов (ЛДПР).

Сослуживец Путина, бизнесмен и чиновник

Будущий губернатор Кировской области Васильев родился 31 мая 1961 года в Ленинграде. После школы поступил в Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, который окончил в 1983 году. В течение последующих девяти лет – с 1983 по 1992 годы – Васильев служил в вооруженных силах, точнее, работал в КГБ СССР и Службе внешней разведки. Именно тогда, как известно, он познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным.

© Фото : предоставлено правительством Кировской области Биография Игоря Васильева

В 1992 году сослуживец Путина ушел работать в коммерческие структуры, где, по данным некоторых источников, сумел накопить внушительный капитал. Параллельно с успешной деятельностью бизнесмена Васильев получил второе высшее образование – в 2003 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

В 2003 году Васильев стал начальником управления по инвестиционной деятельности центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", которым руководил около года. В 2004-2010 годах представлял в Совете Федерации Коми, был членом комитетов по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам севера и малочисленных народов, по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

С 2010 по 2013 годы Васильев работал аудитором Счетной палаты РФ. C 2013 года он возглавлял Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Васильев женат, воспитал дочь.

Год во главе региона: планы и итоги

Сразу после назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Васильев обозначил в качестве точек роста региона химическую промышленность и сельское хозяйство (в частности, молочное производство), а приоритетами в работе назвал вопросы, которые больше всего волнуют жителей области – качество медицинского обслуживания и состояние дорожной сети.

Врио губернатора заявил о необходимости выстроить с федеральным центром работу по включению Кировской области в максимальное число федеральных программ и проектов, а также провести ревизию того, что уже реализуется в регионе, чтобы сосредоточиться только на абсолютно эффективных из них.

Спустя некоторое время Васильев объявил, что собирается внедрить так называемую "систему НЭПа", что он расшифровал как "наведение элементарного порядка в регионе".

Выступая перед депутатами областного Заксобрания с докладом о результатах работы за год, Васильев отметил, что ситуация как в экономике, так и в бюджетной сфере складывалась непростая. Объем государственного долга Кировской области приблизился к критической отметке в 100% объема собственных доходов региона. Во втором полугодии пришлось изыскивать средства на выполнение социальных обязательств перед населением. Все обязательства по заработной плате перед работниками бюджетной сферы и социальным выплатам, по его словам, удалось выполнить.

Главной задачей в долговой политике региона, по его словам, является поэтапное сокращение уровня долговой нагрузки и доли общего объема долговых обязательств области по кредитам от кредитных организаций и, как следствие, минимизация расходов на их обслуживание. Дефицит областного бюджета, по мнению Васильева, должен быть на уровне не более 10% от собственных доходов, а уровень государственного долга к началу 2019 года – 89%, в том числе кредиты кредитных организаций – 50% от уровня собственных доходов.

Васильев заявил, что по итогам аудита существующих проблем, а также для увеличения наполняемости регионального бюджета было принято решение о формировании нового стратегического документа – программы развития Кировской области. По его словам, программа формируется при непосредственном участии кировчан, неравнодушных к жизни в регионе.

Аудит также выявил, по словам Васильева, что многие отрасли нуждаются в обновленном управленческом подходе, который позволил бы рационально расходовать денежные средства и эффективно решать задачи. В частности, речь идет о здравоохранении, социальной поддержке населения и демографической ситуации. В регионе установлена новая мера социальной поддержки на вторых детей, рожденных после 31 августа 2017 года, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату по 5 тысяч рублей родителям на второго ребенка на период от 1,5 до 3 лет, если он не посещает государственный или муниципальный детский сад.

Лес – один из основных ресурсов, на котором строится экономическая система региона. Для формирования эффективной модели управления лесной отраслью и борьбы с незаконным оборотом древесины новое руководство региона приняло ряд мер по борьбе с незаконными рубками, соблюдению лесного законодательства, обеспечению прозрачности использования лесов. Врио губернатора области считает, что эффективная реализация инвестиционных проектов в отрасли, а также рачительное отношение к ресурсам будут способствовать наращиванию налогового потенциала лесного хозяйства и деревообработки.

Самые высокие результаты, по информации Васильева, в 2016 году достигнуты в легкой промышленности: производство трикотажных изделий увеличилось почти в два раза, на 15% возросло производство одежды, на 23,2% – выпуск продукции кожевенно-обувной промышленности. Положительная динамика сохранилась и в текущем году: за шесть месяцев темп роста производства текстильных изделий составил 108,3%, обуви – 111%.

Перспективным, по мнению руководства области, является и развитие биотехнологий. В 2017 году началась работа по созданию фармацевтического кластера.

Ведущей отраслью Кировской области, на долю которого приходится почти 9% ВРП, является животноводство, его продукция составляет более 60% производства аграрного сектора. По итогам 2016 года объем производства продукции сельского хозяйства составил 41 миллиард рублей, индекс производства - 104,6%. По продуктивности дойного стада область занимает первое место в Приволжье и пятое место в РФ, по объему производства молока – третье место в Поволжье после Татарстана и Удмуртии и шестое место в РФ.

В 2016 году в Кировской области определены новые подходы к предоставлению налоговых преференций по региональным налогам. Так, с 2017 года обязательным основанием для получения налоговых преференций по налогу на имущество и налогу на прибыль является заключение инвестиционного договора между налогоплательщиком и правительством области, в котором закрепляются обязательства инвестора, в том числе по созданию рабочих мест, уровню заработной платы, налоговых платежей.

Перспективные планы

Васильев, выступая в Вятском государственном университете в сентябре, представил свою предвыборную программу. Она содержит семь основных блоков: безопасная среда, здравоохранение, социальная поддержка, образование и молодежная политика, промышленность, лесная отрасль, сельское хозяйство. В частности, в программе говорится, что доля дорог, построенных по федеральным стандартам, в Кировской области к 2025 году увеличится более чем в три раза – с нынешних 26 до 85%. Для благоустройства дворов, парков и скверов запустят специальную программу, на которую заложат 300 миллионов рублей в год, улицы будут устраивать по единому шаблону. Решения по благоустройству примут сами жители.

В сфере здравоохранения к 2020 году планируется построить более 70 фельдшерско-акушерских пунктов, ожидание в очереди сократится в три раза. Средняя зарплата врачей будет не меньше 50 тысяч рублей, среднего персонала – не меньше 25 тысяч рублей. Ежегодный рост числа врачей должен составить 5%, каждый район будет обеспечен дополнительными машинами скорой помощи. По словам главы региона, ни при каких обстоятельствах не планируется сокращать какие-либо социальные льготы или выплаты. Напротив, планируется ввести новые меры поддержки для молодежи и семей с детьми.

В сфере образования, как ожидается, в муниципалитетах будет создано 45 опорных школ. Сформировать кадровый заказ и помочь студентам найти работу сможет специальный кадровый центр. Васильев намерен расширить круг получателей губернаторских стипендий, построить три новые школы, легкоатлетический манеж, физкультурно-оздоровительный комплекс, реконструировать областной дворец. Ежегодно планируется вводить по 11 новых спортплощадок.

Как ожидается, промпроизводство вырастет к 2020 году на 18,9%, валовый региональный продукт – на 4,4%, станет больше новых рабочих мест. Заработная плата за три предстоящих года должна возрасти на 21,8%.

Лесные аукционы, согласно программе развития региона, дадут бюджету Кировской области 365,5 миллиона рублей за три года. За это же время объем инвестиций в отрасль составит 5 миллиардов рублей, объемы переработки вырастут.

Производство сельскохозяйственной продукции, как планирует команда Васильева, вырастет на 3% к 2020 году. Будет создано больше ферм, возрастет переработка молока, элитными семенами будет засеяно на 7% больше площадей.

В целом, как считает Васильев, у области есть все предпосылки успешно реализовать эту программу развития: это и возможность привлекать в Кировскую область федеральное финансирование и федеральные проекты, и поддержка главы государства, и активное участие в разработке программы инициатив жителей области.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>