"Яблоко" заявило о получении 180 мандатов на выборах в Москве

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Яблоко" по предварительным данным на муниципальных выборах в Москве получила 180 мандатов, сообщает пресс-служба партии в понедельник.
По данным партии, в Москве кандидаты от "Яблока" в настоящий момент проходят в 51 районе. "Большинство у партии (на 4.40 мск) в следующих районах: Гагаринский, Ломоносовский, Марьина роща, Тропарево-Никулино, Сокол, Хамовники, Якиманка. Данные продолжают поступать", - говорится в сообщении партии.
В сообщении также отмечается, что на выборах городской думы Пскова "Яблоко" получило 8,5%, списки партии преодолели 5% барьер в 19 муниципалитетах страны, где сохранены выборы по партийным спискам.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>