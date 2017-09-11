"Яблоко" заявило о получении 180 мандатов на выборах в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Яблоко" по предварительным данным на муниципальных выборах в Москве получила 180 мандатов, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

"По состоянию на 4.50 мск по стране от "Яблока" избраны: 189 кандидатов по округам: 180 - Москва, 3 - Краснодарский край (г. Ейск), 1 - Вологодская область (г. Вытегра), 3 - Московская область (Чехов -1, Сергиев Посад -2), 2 - Псковская область (Гдовский район)", - говорится в сообщении.

По данным партии, в Москве кандидаты от "Яблока" в настоящий момент проходят в 51 районе. "Большинство у партии (на 4.40 мск) в следующих районах: Гагаринский, Ломоносовский, Марьина роща, Тропарево-Никулино, Сокол, Хамовники, Якиманка. Данные продолжают поступать", - говорится в сообщении партии.

В сообщении также отмечается, что на выборах городской думы Пскова "Яблоко" получило 8,5%, списки партии преодолели 5% барьер в 19 муниципалитетах страны, где сохранены выборы по партийным спискам.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>