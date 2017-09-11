Действующий глава Пермского края Решетников победил на выборах губернатора

ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости. Действующий глава Пермского края Максим Решетников набрал 82,6% голосов на выборах губернатора региона по итогам обработки 100% протоколов, сообщил журналистам в понедельник председатель краевого избиркома Игорь Вагин.

Согласно этим данным, на втором месте - Ирина Филатова от КПРФ со 7,49% голосов, на третьем - Олег Постников от ЛДПР с 3,8%. Владимир Аликин от "Справедливой России" набрал 2,8% голосов, Андрей Степанов от "Патриотов России" - 1,6%.

Итоговая явка на выборах в Пермском крае составила 42,5%.

В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы губернатора прошли впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. В Пермской области последние выборы главы региона проходили в 2000 году.

До февраля этого года край возглавлял экс-министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, который после отставки с поста главы региона возглавил Ространснадзор. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Басаргина был назначен Максим Решетников. С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в последние годы возглавлял департамент экономической политики Москвы.

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