Врио главы Ярославской области Миронов победил на выборах губернатора

Единый день голосования в России (164)

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Ярославской области Дмитрий Миронов набирает 79,32% голосов после обработки всех протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии Ярославской области.

Согласно сводной таблице предварительных итогов голосования, за Миронова ("Единая Россия") проголосовали более 274 тысяч избирателей.

За Мироновым следуют депутаты ярославской облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) с 8,61% и Сергей Балабаев (ПАРНАС) с 5,88%, районный депутат Андрей Ватлин (ЛДПР) с 2,91% и временно не работающий житель Вологды Кирилл Панько ("Коммунисты России") — за него проголосовали 1,23% избирателей.

Кроме губернаторских выборов в регионе в воскресенье прошли выборы депутатов муниципалитета Ярославля.

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Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>