Захарова назвала заявление Меркель о Крыме "железобетонным аргументом"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о Крыме.

"Старина Фрейд остался бы доволен"

Ранее федеральный канцлер в интервью газете Frankfurter Allgemeine заявила, что признать присоединение Крыма к России — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств вместо того, чтобы стремиться к объединению.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Меркель удалось "разрешить сложнейшую крымскую дилемму, упомянув полуостров в контексте объединения Германии".

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмёт и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув её в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что "объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого", местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства", — написала дипломат в Facebook.

Захарова также заявила, что заявление является дополнительным "железобетонным" аргументом, "чётко указывающим на историческую справедливость случившегося".

Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что заявление является дополнительным "железобетонным" аргументом, "чётко указывающим на историческую справедливость случившегося".

"Так как разделённым не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место, начиная с коллапса СССР", —написала официальный представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова не обошла стороной и тему о "русских хакерах", пошутив, что теперь немецкие СМИ могут предположить, что Меркель "взломали".

"Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен", — заявила Захарова.

Реакция в России

Заявление федерального канцлера Германии прокомментировали также и другие политические деятели. В частности, сенатор Алексей Пушков заявил о некорректном сравнении Крыма с ГДР.

"К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения", — написал политик в Twitter

Пушков также посоветовал Меркель не забывать о той роли, которую Москва сыграла в процессе образования единой Германии.

"Не Киеву немецкий народ обязан своим единством", — отметил Пушков.

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара также заявил, что Меркель провела исторически неправильные параллели.

"Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад", — сказал он.

Ганжара также подчеркнул, что и объединение Германии, и вхождение Крыма в состав России, были обусловлены объективной исторической ситуацией.

Необходимость в нормализации отношений с Россией

Ранее глава немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер призвал "забыть" вопрос Крыма и развивать отношения с Москвой, при этом поощряя "промежуточные позитивные шаги".

Сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт позже согласилась с заявлением Линднера и заявила, что Германия должна начать проводить политику разрядки по отношению к России. Она также призвала европейские государства к проведению политики, отвечающей собственным интересам, а не интересам Вашингтона.

Кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд также назвал правильным решением признать Крым частью России.

"Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не дадут", — заявил он.

Крым стал субъектом Российской Федерации по итогам референдума, который был проведен в 2014 году. Свыше 96 процентов избирателей республики проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

Украинские власти называют Крым "временно оккупированной территорией". Однако российские власти многократно заявляли, что полуостров вошел в состав России законно, так как жители Крыма и Севастополя в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "окончательно закрыт".

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