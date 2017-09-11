Алиханов победил на выборах губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов победил на выборах главы региона, получив 81,06% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель областной избирательной комиссии Анастасия Буймова.

"По данным на 5 утра (06.00 мск), обработаны протоколы всех 579 участков. Число избирателей, принявших участие в голосовании на данных участках – 315187 человек. Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования, составило 801 351. За Антона Алиханова, выдвинутого на выборы региональным отделением "Единой России", проголосовал 255491 избиратель, или 81,06%", - сказала Буймова.

Она добавила, что представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,48% голосов, за него проголосовали 17,3 тысячи человек, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89% голосов (28 тысяч человек), представитель экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева набрала 2,53%, ее поддержали 7,9 тысячи калининградцев. Явка избирателей за час до закрытия участков составила 37,5%.