Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы Свердловской области, набрав 62,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщает в понедельник региональная избирательная комиссия.
По данным комиссии, обработаны все 2542 протокола участковых избирательных комиссий. Явка избирателей составила 37,33%.
"Голоса избирателей распределились следующим образом: Ионин Дмитрий Александрович (СР) - 9,06%, Киселев Константин Викторович ("Зеленые") - 4,62%, Куйвашев Евгений Владимирович (ЕР) - 62,16%, Парфенов Алексей Александрович (КПРФ) - 11,64%, Сергин Дмитрий Рифович (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 3,99%, Торощин Игорь Андреевич (ЛДПР) - 5,40%", - уточняет комиссия.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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