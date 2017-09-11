На одном из участков в Бурятии отменят результаты выборов главы региона

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

УЛАН-УДЭ/КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Результаты выборов главы республики Бурятии будут признаны недействительными на одном из участков Тункинского района республики, сообщил председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.

По его словам, инцидент произошел на одном из участков в Тункинском районе республики.

"Итоги будут признаны недействительными из-за досрочного голосования. Один из участков, который не признан отдаленным и не имел права на досрочное голосование, сделал это. Они нарушили закон… Итоги будут признаны недействительными. Мы приняли решение о расформировании участковой комиссии", — сказал Ивайловский.

Он пояснил, что досрочно были приняты два бюллетеня. Всего на этом участке голосовало около 400 человек, результаты голосования которых будут признаны недействительными. Ивайловский отметил, что этот инцидент не повлияет на общий итог выборов в регионе.

По информации избиркома республики, после обработки 100% бюллетеней единоросс Алексей Цыденов победил на выборах главы Бурятии с 87,43% голосов (более 260 тысяч человек), за ним идет Батодалай Багдаев от "Коммунистов России" — 5,15%, у Сергея Дороша (ЛДПР) — 4,39%. Явка составила 41,67%.

В воскресенье в Бурятии выбирали главу региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 713 тысяч избирателей, голосование прошло на 839 участках.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>



