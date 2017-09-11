"Единая Россия" сохранила один думский мандат на воскресных довыборах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" и ЛДПР проходят в Госдуму на дополнительных выборах в двух округах, следует из данных системы "Выборы" после подсчета 100% протоколов участковых избиркомов.

В единый день голосования 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы состоялись в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область).

Довыборы в Брянском округе были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от ЕР Владимира Жутенкова, в них участвовали кандидаты от девяти партий — но ЕР своего кандидата не выдвигала. Мандат по Кингисеппскому округу освободился после того, как выигравший его в 2016 году Сергей Нарышкин ушел в Службу внешней разведки.

Кандидат от ЛДПР Борис Пайкин лидирует на довыборах по Брянскому округу. После подсчета он получил 52,03% голосов, за ним следуют Сергей Горелов от Партии роста (9,50%) и Александр Куприянов от КПРФ (9,38%).

В Кингисеппском округе после подсчета всех протоколов лидирует кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк с 61,58%. Далее идут кандидат Николай Кузьмин от КПРФ (11,30%) и Марина Любушкина от СР (6,96%).

Думская фракция ЕР насчитывает пока 341 мандат, ЛДПР — 39 кресел.