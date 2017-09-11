Любимов победил на губернаторских выборах в Рязанской области

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Единоросс Николай Любимов побеждает на выборах губернатора Рязанской области, набрав 80,16% голосов, свидетельствуют данные обработки 100% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из избирательной комиссии региона.

По данным избиркома, Александра Перехватова (Партия роста) набирает 1,48% голосов, Сергей Пупков от "Справедливой России" - 1,72%, Александр Шерин от ЛДПР - 8,44%, Владимир Федоткин от КПРФ - 6,85%.

Итоговая явка составила 36,15% избирателей.

Предыдущие выборы губернатора Рязанской области проходили 14 октября 2012 года. В результате подсчета голосов тогда победил единоросс Олег Ковалев, за которого проголосовали 64,43% избирателей. Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Владимир Федоткин получил 21,92% голосов.