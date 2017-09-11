САРАНСК, 11 сен - РИА Новости. ЦИК Республики Мордовия намерен рекомендовать территориальной избирательной комиссии отменить результаты голосования на выборах главы региона на избирательном участке номер 527, где были обнаружены приготовленные для сброса бюллетени, сообщил представитель Центризбиркома региона.

"На избирательном участке номер 527 были обнаружены бюллетени в количестве 79 штук, подготовленные для вброса с проставлением знака в графе за одного из кандидатов. ЦИК РМ примет постановление, в котором будет рекомендовать Ленинской территориальной избирательной комиссии отменить результаты выборов по этому участку", - сказал он, не уточняя имя кандидата в обнаруженных бюллетенях.

В республиканском Центризбиркоме также сообщили, что по данному факту проводит проверку СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что ЦИК РМ принял постановление " рекомендовать Ленинской территориальной избирательной комиссии принять решение о признании итогов голосования по выборам главы РМ на избирательном участке 552 недействительными и расформировать участковую избирательную комиссию". Основанием для принятия такого постановления стала жалоба, которая подтвердилась в ходе проверки, о том, что на избирательном участке номер 552 выдавались бюллетени, не заверенные членами избирательной комиссии.