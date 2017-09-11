Жвачкин победил на выборах главы Томской области

ТОМСК, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 60,58% голосов избирателей, свидетельствуют данные обработки 100% протоколов всех 778 участковых избиркомов.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, который набирает 19,38% голосов избирателей, на третьем месте кандидат от КПРФ Наталья Барышникова с 11,58%, четвертое - у кандидата от "Справедливой России" Александра Ростовцева (6,31%).

Явка на выборах губернатора Томской области по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 22,56%, при этом в областном центре Томске - 16,37%. Данных по итоговой явке пока нет.

Для того, чтобы быть избранным в первом туре, один из кандидатов должен был получить более 50% голосов избирателей. На последних проводившихся в регионе губернаторских выборах в сентябре 2003 года итоговая явка избирателей составила 41,31% (чуть более 307 тысяч человек). Тогда на выборах победил Виктор Кресс, руководивший регионом с 1991 года.