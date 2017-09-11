Врио главы Мордовии победил на выборах руководителя республики

Единый день голосования в России (147)

САРАНСК, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков, по предварительным данным, одерживает победу на выборах руководителя региона, за него проголосовали 89,17% избирателей.

В воскресенье в Мордовии прошли выборы главы региона, за этот пост боролись пять кандидатов.

По данным республиканского центризбиркома, на этот час обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. За Волкова (ЕР) проголосовали 89,17% избирателей. Его ближайшие соперники - президент группы компаний ИМТ Дмитрий Кузякин (КПРФ) и депутат регионального госсобрания Евгений Тюрин (ЛДПР) - предварительно, получили поддержку 4,19% и 3,88% избирателей соответственно. Доцент местного университета Тимур Гераськин (СР) набрал 1,46%, директор саранского "Горремдорстроя" Петр Вельмакин (Партия мира и единства) - 0,71%.

Явка, по предварительным данным, составила 82,1%.

До этого прямые выборы главы Мордовии были 16 февраля 2003 года. Тогда явка составила 83,18%. Победивший на тех выборах Николай Меркушкин набрал 87,34% голосов, его ближайший соперник Анатолий Чубуков (КПРФ) - 7,01%.