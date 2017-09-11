МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер "Солидарности" оппозиционер Илья Яшин заявил, что его движение победило на выборах в Красносельском районе в центре Москвы.
Яшин добавил, что на одном из участков лидирует сам. "Проходит вся пятерка "Солидарности", у меня первое место", - написал он.
Подтверждения этой информации со стороны избирательных комиссий пока нет.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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