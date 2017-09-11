Илья Яшин заявил о своей победе на выборах в Красносельском районе Москвы

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Илья Яшин, один из лидеров движения Солидарность. Архивное фото

Илья Яшин, один из лидеров движения Солидарность. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер "Солидарности" оппозиционер Илья Яшин заявил, что его движение победило на выборах в Красносельском районе в центре Москвы.

"Итоги выборов в Красносельском: Солидарность - 7 мандатов, Единая Россия - 3. В обоих округах первые места наши", - написал он в Twitter

Яшин добавил, что на одном из участков лидирует сам. "Проходит вся пятерка "Солидарности", у меня первое место", - написал он.

Подтверждения этой информации со стороны избирательных комиссий пока нет.