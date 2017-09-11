Захарова прокомментировала заявление Меркель о Крыме и ГДР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Крыме, пошутив, что из-за упоминания полуострова в контексте объединения Германии немецкие СМИ могут написать, что "русские хакеры" на этот раз взломали не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата.

Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine федеральный канцлер заявила, что, по ее мнению, признать присоединение Крыма к Российской Федерации — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств вместо того, чтобы стремиться к объединению.

Захарова напомнила о реакции в зале во время Мюнхенской конференции в 2015 году, когда глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также упоминал вопрос присоединения Крыма в контексте объединения Германии.

"Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмёт и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув её в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что "объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого", местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства", — написала дипломат в Facebook.

Она отметила, что заявление является дополнительным "железобетонным" аргументом, "чётко указывающим на историческую справедливость случившегося".

"Так как разделённым не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место, начиная с коллапса СССР", — подчеркнула официальный представитель российского дипломатического ведомства.

Она также пошутила, что тема с "российскими хакерами" может снова всплыть после слов Меркель о Крыме.

"Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен", — заявила Захарова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Свыше 96% процентов жителей республики проголосовали за воссоединение с исторической родиной.

Как заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя заявления украинских властей, считающих полуостров "временно оккупированной территорией", крымский вопрос "окончательно закрыт". Кроме того, в Москве многократно заявляли, что Крым вошел в состав России в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

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