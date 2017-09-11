США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

"Ни одного нарушения": иностранные эксперты оценили выборы в России

Сюжет:
Единый день голосования в России (135)
02:1411.09.2017
0130
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Иностранные эксперты из США и Евросоюза, прибывшие в РФ по приглашению Ассоциации "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) для мониторинга за ходом выборов в российских регионах в единый день голосования, положительно оценили их организацию. В беседе с РИА Новости они подтвердили, что каких-либо нарушений электорального законодательства зарегистрировано не было.

Выборы разного уровня прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов РФ, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты. При этом, говоря о приглашенных из-за рубежа иностранных специалистах, в российском ЦИК подчеркивали, что речь идет не о наблюдателях, а о "международных экспертах, приглашенных гостях и партнерах".

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Безукоризненная организация

Французский герцог Амери Д'Артаньян, чей род "имеет отношение к знаменитой литературной фамилии", в качестве международного эксперта присутствовал на выборах губернатора и депутатов муниципалитета в Ярославле и области. По его словам, голосование было организовано "безукоризненно".

"Мы не зарегистрировали ни одного (нарушения - ред.). Система, по-видимому, устроена так, что не дает возможности для нарушений", - сказал он РИА Новости.

Как отметил Д'Артаньян, жалобы ни от кандидатов, ни от избирателей не поступали. "Мы опросили представителей кандидатов, и все нам сказали, что все прошло очень хорошо", - констатировал он.

Высокая оснащенность

Эксперт также был впечатлен технической стороной процесса выборов. "Использование специальных машин позволяет в полной мере реализовать принцип "Один человек - один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове и, признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать", - рассказал он, подчеркнув, что "такой системы и высоких технологий во Франции нет".

Организация была безукоризненная, электронная система работала чрезвычайно хорошо", - добавил Д'Артаньян. В целом, поделился он, проведение выборов в Ярославле произвело на него "благоприятное впечатление".

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкНа избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

Нарушений не зарегистрировано

Эксперты, работавшие на избирательных участках в ряде субъектов РФ, заявили в беседе с РИА Новости, что не зафиксировали никаких нарушений. По их словам, каких-либо жалоб со стороны избирателей или кандидатов не поступало.

"Процесс очень хорошо организован. Очень хорошо работает информирование избирателей", - поделилась представительница Франции Мария Родригес-МакКейн.

В свою очередь, депутат национального совета Словакии Марек Крайчи, следивший за ходом выборов главы Удмуртии, отметил, что увиденный им процесс "соответствует стандартам демократии, которые мы знаем в западных странах". "Очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально", - констатировал Крайчи.

По словам его помощника Януша Нидзвецки, в регионе присутствует высокая техническая оснащенность. "Работа комиссий очень профессиональна, лучше, чем во многих западных странах. Например, здесь используют специальные коды при подсчете голосов, и этот процесс будет быстрее и будет меньше ошибок", - поделился Нидзвецки.

Минимальные усилия

Еще один эксперт из Франции - Бернар Оуэн - рассказал о посещении различных избирательных участков: по его словам, "все идет хорошо". Он также высоко оценил новую систему, по которой граждане РФ могут голосовать не по адресу регистрации, а по фактическому местонахождению.

"Эта система дает избирателям еще одну возможность - голосовать с меньшими административными усилиями, если угодно, не по месту жительства. И это работает. Я могу сказать, что вы должны быть очень горды тем, что в России делают то, чего раньше не было", - поделился Оуэн.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПереносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. 10 сентября 2017

Законность и демократичность

Почетный член парламента Франции Тьерри Мариани и экс-депутат парламента Франции Николя Дюик в воскресенье посетили два избирательных участка в Севастополе и Балаклаве, а также отдали дань памяти погибшим в годы Крымской войны гражданам Франции. По их словам, выборы губернатора Севастополя проходили в демократичной манере.

"Я третий раз в Крыму после возвращения в Россию… Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы. Выборы в Севастополе - символические, они отличаются от выборов в других областях РФ. Мы констатируем, что выборы проходят в обычных условиях, они проходят демократично", - сказал Мариани на пресс-конференции.

Экс-член парламента Франции, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик также отметил законность и демократичность избирательных процедур в Севастополе. "Люди в Крыму спокойно живут и спокойно работают. Мы хотим констатировать, что это исторический день, потому что жители вашего города впервые выбирают губернатора Севастополя", - сказал Дюик.

Комментировать
Политика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена