"Ни одного нарушения": иностранные эксперты оценили выборы в России

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Иностранные эксперты из США и Евросоюза, прибывшие в РФ по приглашению Ассоциации "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) для мониторинга за ходом выборов в российских регионах в единый день голосования, положительно оценили их организацию. В беседе с РИА Новости они подтвердили, что каких-либо нарушений электорального законодательства зарегистрировано не было.

Выборы разного уровня прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов РФ, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты. При этом, говоря о приглашенных из-за рубежа иностранных специалистах, в российском ЦИК подчеркивали, что речь идет не о наблюдателях, а о "международных экспертах, приглашенных гостях и партнерах".

Безукоризненная организация

Французский герцог Амери Д'Артаньян, чей род "имеет отношение к знаменитой литературной фамилии", в качестве международного эксперта присутствовал на выборах губернатора и депутатов муниципалитета в Ярославле и области. По его словам, голосование было организовано "безукоризненно".

"Мы не зарегистрировали ни одного (нарушения - ред.). Система, по-видимому, устроена так, что не дает возможности для нарушений", - сказал он РИА Новости.

Как отметил Д'Артаньян, жалобы ни от кандидатов, ни от избирателей не поступали. "Мы опросили представителей кандидатов, и все нам сказали, что все прошло очень хорошо", - констатировал он.

Высокая оснащенность

Эксперт также был впечатлен технической стороной процесса выборов. "Использование специальных машин позволяет в полной мере реализовать принцип "Один человек - один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове и, признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать", - рассказал он, подчеркнув, что "такой системы и высоких технологий во Франции нет".

Организация была безукоризненная, электронная система работала чрезвычайно хорошо", - добавил Д'Артаньян. В целом, поделился он, проведение выборов в Ярославле произвело на него "благоприятное впечатление".

Нарушений не зарегистрировано

Эксперты, работавшие на избирательных участках в ряде субъектов РФ, заявили в беседе с РИА Новости, что не зафиксировали никаких нарушений. По их словам, каких-либо жалоб со стороны избирателей или кандидатов не поступало.

"Процесс очень хорошо организован. Очень хорошо работает информирование избирателей", - поделилась представительница Франции Мария Родригес-МакКейн.

В свою очередь, депутат национального совета Словакии Марек Крайчи, следивший за ходом выборов главы Удмуртии, отметил, что увиденный им процесс "соответствует стандартам демократии, которые мы знаем в западных странах". "Очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально", - констатировал Крайчи.

По словам его помощника Януша Нидзвецки, в регионе присутствует высокая техническая оснащенность. "Работа комиссий очень профессиональна, лучше, чем во многих западных странах. Например, здесь используют специальные коды при подсчете голосов, и этот процесс будет быстрее и будет меньше ошибок", - поделился Нидзвецки.

Минимальные усилия

Еще один эксперт из Франции - Бернар Оуэн - рассказал о посещении различных избирательных участков: по его словам, "все идет хорошо". Он также высоко оценил новую систему, по которой граждане РФ могут голосовать не по адресу регистрации, а по фактическому местонахождению.

"Эта система дает избирателям еще одну возможность - голосовать с меньшими административными усилиями, если угодно, не по месту жительства. И это работает. Я могу сказать, что вы должны быть очень горды тем, что в России делают то, чего раньше не было", - поделился Оуэн.

Законность и демократичность

Почетный член парламента Франции Тьерри Мариани и экс-депутат парламента Франции Николя Дюик в воскресенье посетили два избирательных участка в Севастополе и Балаклаве, а также отдали дань памяти погибшим в годы Крымской войны гражданам Франции. По их словам, выборы губернатора Севастополя проходили в демократичной манере.

"Я третий раз в Крыму после возвращения в Россию… Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы. Выборы в Севастополе - символические, они отличаются от выборов в других областях РФ. Мы констатируем, что выборы проходят в обычных условиях, они проходят демократично", - сказал Мариани на пресс-конференции.

Экс-член парламента Франции, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик также отметил законность и демократичность избирательных процедур в Севастополе. "Люди в Крыму спокойно живут и спокойно работают. Мы хотим констатировать, что это исторический день, потому что жители вашего города впервые выбирают губернатора Севастополя", - сказал Дюик.