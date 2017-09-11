Кандидаты ЕР и ЛДПР проходят в Госдуму после подсчета более 90% протоколов

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" и ЛДПР проходят в Госдуму на дополнительных выборах в двух одномандатных округах после подсчета более 90% протоколов участковых избиркомов, следует из данных ГАС "Выборы", опубликованных на сайте Центризбиркома.

В единый день голосования 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоялись в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область), поскольку соответствующие мандаты оказались вакантными.

Кандидат от ЛДПР Борис Пайкин по-прежнему лидирует на довыборах по Брянскому округу. К настоящему моменту подсчитано 96,41% протоколов. Результат Пайкина к настоящему моменту – 52,45% голосов, за ним следуют Сергей Горелов от Партии роста (9,61%) и Александр Куприянов от КПРФ (9,22%).

В Кингисеппском округе после подсчета 94,54% протоколов лидирует кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк, сейчас он набирает 61,87% голосов. Далее иидут кандидат от КПРФ Николай Кузьмин (11,34%) и представитель "Справедливой России" Марина Любушкина (7,12%).

Дополнительные выборы в Брянском округе были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от ЕР Владимира Жутенкова. В довыборах принимают участие кандидаты от девяти партий. ЕР своего кандидата не выдвигала. Мандат депутата ГД по Кингисеппскому округу освободился после того, как выигравший его в 2016 году Сергей Нарышкин ушел в Службу внешней разведки. Всего в довыборах в Ленобласти участвуют кандидаты от девяти партий.