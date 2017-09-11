Врио главы Ярославской области Миронов лидирует на выборах с 79,8% голосов

Единый день голосования в России (122)

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Ярославской области Дмитрий Миронов набирает 79,83% голосов после обработки 81,54% протоколов, свидетельствуют данные информационных табло в ЦИК России.

По данным избирательной комиссии, за Миронова ("Единая Россия") проголосовали 213,5 тысячи избирателей.

За Мироновым следуют депутаты ярославской облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) с 8,75% и Сергей Балабаев (ПАРНАС) с 5,36%, районный депутат Андрей Ватлин (ЛДПР) с 2,94% и временно не работающий житель Вологды Кирилл Панько ("Коммунисты России") - за него проголосовали 1,19% избирателей.

Кроме губернаторских выборов в регионе в воскресенье прошли выборы депутатов муниципалитета Ярославля.