Партия "Яблоко" не признает результаты выборов в Барнауле

Единый день голосования в России (119)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила, что партия не признает результаты выборов в Барнауле, высказав мнение, что глава местного избиркома и отвечающие за выборы представители власти должны уйти в отставку.

В ходе брифинга лидеров политической силы по итогам единого дня голосования Слабунова заявила, что партия столкнулась "с беспрецедентным досрочным голосованием" в Алтайском крае, а именно в Барнауле.

"От количества проголосовавших можно, наверное, достаточно смело говорить, что порядка 30% голосов - это досрочное голосование, поэтому мы считаем, результат выборов в Барнауле признавать категорически нельзя, должны уйти в отставку и глава избирательной комиссии, и также те представители исполнительной власти, которые отвечают за выборы, ну а правильнее, конечно, и сам губернатор", - сказала она.

По ее мнению, московская муниципальная кампания состоялась при "беспрецедентно низкой явке". "Это свидетельствует о том, что все уровни власти сделали все для того, чтобы избиратели не узнали об этих выборах. И то, что только 6 сентября, буквально за три дня до единого дня голосования, председатель ЦИК Элла Александровна Памфилова метала молнии, что Мосгоризбирком виноват в том, что такая низкая информированность, не снимает абсолютно ответственности с самой Центральной избирательной комиссии и может расцениваться только как бездействие", - считает Слабунова.

Председатель партии заявила, что низкая явка в Москве связана именно с тем, что не было предпринято "должных усилий для информирования москвичей". "Поэтому, это просто попустительство, это бездействие, и поэтому ответственность здесь лежит не только на Мосгоризбиркоме, но и на ЦИК", - заключила Слабунова.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.