Партия "Яблоко" не признает результаты выборов в Барнауле

00:2711.09.2017
(обновлено: 00:29 11.09.2017)
4402
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила, что партия не признает результаты выборов в Барнауле, высказав мнение, что глава местного избиркома и отвечающие за выборы представители власти должны уйти в отставку.
В ходе брифинга лидеров политической силы по итогам единого дня голосования Слабунова заявила, что партия столкнулась "с беспрецедентным досрочным голосованием" в Алтайском крае, а именно в Барнауле.
"От количества проголосовавших можно, наверное, достаточно смело говорить, что порядка 30% голосов - это досрочное голосование, поэтому мы считаем, результат выборов в Барнауле признавать категорически нельзя, должны уйти в отставку и глава избирательной комиссии, и также те представители исполнительной власти, которые отвечают за выборы, ну а правильнее, конечно, и сам губернатор", - сказала она.
По ее мнению, московская муниципальная кампания состоялась при "беспрецедентно низкой явке". "Это свидетельствует о том, что все уровни власти сделали все для того, чтобы избиратели не узнали об этих выборах. И то, что только 6 сентября, буквально за три дня до единого дня голосования, председатель ЦИК Элла Александровна Памфилова метала молнии, что Мосгоризбирком виноват в том, что такая низкая информированность, не снимает абсолютно ответственности с самой Центральной избирательной комиссии и может расцениваться только как бездействие", - считает Слабунова.
Председатель партии заявила, что низкая явка в Москве связана именно с тем, что не было предпринято "должных усилий для информирования москвичей". "Поэтому, это просто попустительство, это бездействие, и поэтому ответственность здесь лежит не только на Мосгоризбиркоме, но и на ЦИК", - заключила Слабунова.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.