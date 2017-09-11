Выборы в Карелии прошли без серьезных нарушений, заявили в Избиркоме

Единый день голосования в России (119)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы в Карелии прошли без серьезных нарушений, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Алексей Бахилин.

"День голосования прошел достаточно организованно. По моему мнению, даже факты нарушений не носят критического или серьезного характера... Действий, которые бы влекли за собой необходимость реагирования правоохранительных органов или вышестоящих комиссий, не было", - сказал он.

По его словам, фактов противодействия работе наблюдателей не зафиксировано.

В Карелии в единый день голосования состоялись досрочные выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Явка на 20.00 мск составила 27% (144 060 человек) от общего числа избирателей. Всего в списки избирателей включены 533 502 человека. Время работы избирательных участков в Карелии было увеличено на два часа: они работали с 8.00 до 22.00.

На пост главы Карелии претендуют четыре кандидата: врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР).

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.