Кандидат от ЕР лидирует на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу после подсчёта 43% протоколов участковых комиссий.
Результат единоросса к настоящему моменту составляет 57,52% голосов.
За ним следуют кандидат от КПРФ Николай Кузьмин (12,62%) и Марина Любушкина от "Справедливой России" (8,73%).
Всего в довыборах по этому округу участвуют кандидаты от девяти партий.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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