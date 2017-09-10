Кандидат от ЕР лидирует на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу

Единый день голосования в России (119)

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу после подсчёта 43% протоколов участковых комиссий.

Результат единоросса к настоящему моменту составляет 57,52% голосов.

За ним следуют кандидат от КПРФ Николай Кузьмин (12,62%) и Марина Любушкина от "Справедливой России" (8,73%).

Всего в довыборах по этому округу участвуют кандидаты от девяти партий.