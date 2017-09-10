Явка на выборах-2017 сравнима с европейской, заявил вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой заявил, что явка на выборах в России 10 сентября нормальная и сравнима с европейскими региональными выборами.

"Нет проблем с явкой. Дело в том, что та явка, которая была сегодня, была в наших субъектах, это совершенно нормальная явка для любой демократической страны. Ее можно сравнить с показателями региональных выборов во Франции, в Британии, и вы увидите, что цифры не отличаются", - сказал Толстой в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов 2017".

Говоря о перспективах перехода на электронное голосование, он отметил, что цифровизация выборов – "это хорошо, но она должна быть для всех одинакова". "Мы должны следить, чтобы возможности всех групп населения были учтены", - пояснил Толстой.

Вводя электронный формат голосования, нужно в первую очередь подумать о тех людях, которые живут, например, в поселках, где даже интернета нет, "а значит, возможности граждан России при введении такого формата будут неравными", добавил вице-спикер.

Выборы разного уровня проходили в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты.