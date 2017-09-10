"Справедливая Россия" заявила о нарушениях на выборах в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Представители партии "Справедливая Россия" (СР) заявили о ряде нарушений в ходе голосования на Кубани: по их данным, зафиксированы факты отказа допустить на участки членов комиссий с правом совещательного голоса от партии, а также случаи агитации, заявили в пресс-центре избирательного штаба СР в Краснодаре.

В Единый день голосования на Кубани выбирают депутатов регионального парламента, депутатов в представительные органы власти и глав некоторых сельских поселений. На территории края работают 2 тысячи 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей. Для обеспечения безопасности привлекли более 10,5 тысячи человек, это сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и ЧОПов.

"Когда представители партии приходят на участки, их не пускают под предлогом того, что на участках якобы уже присутствуют некие представители партии. На начало дня голосования наблюдатели от партии были не допущены для работы более чем на 50 участках", - заявляют в партии.

Кроме того, по данным представителей СР, зафиксированы факты агитации - плакаты, расположенные ближе 50 метров от избирательных участков.

"На некоторых участках, куда наблюдателям удалось все-таки попасть, председатели комиссий отказались озвучить число полученных бюллетеней для голосования, а также количество зарегистрированных на УИКе избирателей. На одном участке представителям партии не дали возможность ознакомиться со списками избирателей", - добавили представители партии.