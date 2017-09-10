Явка в регионах: самыми активными стали избиратели Мордовии

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Избиратели в Мордовии остаются одними из самых активных в единый день голосования в России: по данным на 15.00 мск, на выборах главы региона уже проголосовали более 55% избирателей, внесенных в списки; в других регионах показатели ниже, так, в Москве явка составила около 8,5%. В ряде восточных регионов страны голосование уже завершилось, и начался подсчет голосов; избирательные комиссии сообщают об отсутствии серьезных нарушений.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести будут избраны региональные парламенты.

Мордовия проявляет активность

На пост главы Мордовии претендуют Петр Вельмакин от Российской политической партии мира и единства, врио главы региона Владимир Волков от "Единой России", Тимур Гераськин от "Справедливой России", коммунист Дмитрий Кузякин и представитель ЛДПР Евгений Тюрин.

"По состоянию на 15.00 мск проголосовали 347,6 тысячи внесенных в списки избирателей - это 55,62%. Наиболее высокая явка - 75% - зарегистрирована в Атяшевском и Кочкуровском районах, низкая - в Рузаевском районе, где на этот час проголосовали 39,2% избирателей", - сообщила заместитель председателя республиканского Центризбиркома Нина Чудаева.

Она рассказала, что в избирательную комиссию "поступают сигналы о нарушениях, они проверяются". "На данный момент подтвержденных жалоб нет", - отметила заместитель председателя избиркома.

Подмосковье опережает столицу

В других регионах показатели явки ниже. Так, в Москве на избирательные участки для голосования на муниципальных выборах к 15.00 пришли около 8,5% избирателей, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Наиболее активно, по данным на середину дня, голосуют в Восточном районе Москвы.

В Московской области, где проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, избирательные участки к 15.00 посетили почти 14% избирателей.

"На 15.00… (явка) 13,72%, на избирательные участки в Подмосковье пришли 193 311 человек. В лидеры у нас вышел Щелковский муниципальный район, по дополнительным выборам в совет депутатов сельского поселения Огудневское явка составила 37,57%", – заявила журналистам глава Московского областного избиркома Ирина Коновалова.

Явка в остальных регионах

На выборах губернатора Пермского края, по данным на 15.00 местного времени (13.00 мск), явка составила 26,95% (более 525 тысяч человек), сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. Собеседник агентства добавил, что информации о нарушениях ни в избирком, ни в полицию не поступало.

В Марий Эл, где проходят досрочные выборы главы республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсобрания шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований, по данным на 15.00 мск, на избирательные участки пришли 29,42% избирателей, сообщила журналистам член избиркома республики Мария Микка. На предыдущих выборах, 13 сентября 2015 года, когда выбирали главу региона, явка в это время составила 32,85%.

По словам Микки, в воскресенье в ЦИК республики поступила всего одна жалоба, она связана с тем, что избирателю пришлось голосовать не по месту прописки. Как сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Марий Эл Лариса Яковлева, в единый день голосования на горячую линию омбудсмена не поступило ни одного звонка с жалобой на ход выборов.

На выборах губернатора Кировской области к 15.00 мск явка составила 21,69%, заявил председатель избирательной комиссии региона Алексей Круглов. Глава областного избиркома отметил, что во второй половине дня несколько выросла активность голосования в Кирове, где на 15.00 мск проголосовали 15,55% избирателей. Наиболее активны избиратели Унинского района - явка здесь составила 43,48%.

Круглов рассказал, что в избирком поступило несколько заявлений о якобы имевших место нарушениях. Но, по его словам, после проверок с выездом на место подтвердились только четыре факта, все они оказались незначительными и уже в основном устранены. Например, в одном случае машина, обклеенная агитационными материалами, была припаркована в 20 метрах от избирательного участка. Силами полиции и эвакуатора ее переставили на несколько километров.

В Калининградской области, где в единый день голосования проходят досрочные выборы губернатора, на 15 часов местного времени (16.00 мск) проголосовали 26,32% избирателей или 209502 человек. Всего в списки избирателей внесены 796 тысяч человек. На участках работают 276 наблюдателей, с процедурой проведения выборов знакомятся несколько иностранных экспертов. По словам заместителя председателя облизбиркома Ярославы Орловой, выборы проходят в штатном режиме, жалоб, требующих вмешательства избирательной комиссии, не поступало.

В Севастополе, где выборы губернатора путем прямого волеизъявления горожан проходят в единый день голосования впервые, уровень явки на 15.00 мск составил 25,3%.

По данным свердловского избиркома, средняя явка на выборах губернатора на 18.00 по местному времени (16.00 мск) составила 33,47%.

В ожидании предварительных итогов

В ряде сибирских и дальневосточных регионов России избирательные участки уже закрылись. В 11.00 мск в Информационном центре ЦИК России включили первый "счетчик" с данными о предварительных итогах голосования - на выборах депутатов городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

"Появился первый протокол голосования в Петропавловске-Камчатском. Я думаю, это знаковое событие. Теперь по Камчатке пойдет подсчет протоколов, и мы сможем наблюдать результаты голосования", – отметил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В Томской области, где в воскресенье прошли первые за последние 14 лет прямые выборы губернатора региона, избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (16.00 мск). Явка на 18.00 по томскому времени составляла 22,56% голосов.

"Мы добились уникального явления – никакого понуждения избирателей к участию в голосовании не было. Абсолютно свободное голосование. Это качественное и главное достояние нашей избирательной кампании. В отличие от прежних лет ни один избиратель в письменной или иной форме не заявил, что его принуждают проголосовать", – прокомментировал журналистам показатель явки председатель избирательной комиссии региона Эльман Юсубов.

В Бурятии, где выбирали главу региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне, избирательные участки закрылись также в 20.00 по местному времени (15.00 мск). "О нарушениях информации не поступало, идет подсчет голосов", – сообщил РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии республики Владимир Норбоев.

Серьезных нарушений не выявлено

"Горячая линия" ассоциации "Национальный общественный мониторинг" приняла сообщения о более чем 300 нарушениях на выборах в России, но серьезных нарушений не выявлено, рассказала представитель общественной организации "Россия выбирает" Елена Бобченкова.

"Наши наблюдатели оперативно выезжают на места, которые указаны в сообщениях. Серьезных нарушений не выявлено, подтверждения по ним не получено", - сказала Бобченкова РИА Новости.

В качестве примера она привела ситуацию в Калининграде, где не была прошита книга избирателей. После замечания нарушение было устранено. "В Краснодарском крае наблюдатели сообщили о вбросе бюллетеней, однако эта информация не подтвердилась", – сказала эксперт. Она подчеркнула, что серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не выявлено.

Избирательная комиссия Рязанской области заявила, что проверяет информацию об смс-рассылке, призывающей прийти на выборы и проголосовать за одного из кандидатов, заявил РИА Новости заместитель председателя избиркома Дмитрий Боков.

По его словам, избирательная комиссия совместно с управлением МВД области проверит информацию "о принадлежности этого номера и о наличии самой рассылки". Боков отметил, что этот инцидент – самый существенный, если факт подтвердится, то это нарушение предвыборной агитации. "Также достаточно много, в том числе из Роскомнадзора, сообщений о незаконной агитации в соцсетях", – добавил собеседник агентства.

За выборами наблюдает Д'Артаньян

Выборы проходят в присутствии иностранных наблюдателей. Одним из них стал французский герцог Амери Д'Артаньян, который приехал в качестве международного эксперта для наблюдения в Ярославскую область. В регионе выбирают губернатора и депутатов муниципалитета. По заявлению ярославских властей, его род "имеет отношение к знаменитой литературной фамилии"

Явка в Ярославской области, по данным на 15.00 мск, составила 21,06%.

Иностранные наблюдатели Амери Д'Артаньян и Том Китт заявили, что удивлены большим количеством молодежи, вовлеченной в избирательный процесс.

"Приятно видеть, что молодые наблюдатели сидят на участках, следят за ходом выборов через интернет, участвуют в процессе. Россия – лидер в этой сфере. Во многих государствах молодежь вообще не вовлечена в выборы", – отметил Д'Артаньян.