Глава Мосгоризбиркома об обвинениях в низкой явке: ошиблись адресом

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает несправедливыми обвинения в том, что Мосгоризбирком ответственен за низкую явку на муниципальных выборах в столице.

В воскресенье зампред "Яблоко" Николай Рыбаков заявил, что "в Москве избиратели не получили никакой официальной информации о выборах, ЦИК озаботился этим за несколько дней до выборов, но было слишком поздно", и возложил организационную ответственность за низкую явку на Горбунова, потребовав его отставки.

"Мосгоризбирком не является комиссией, организующей эти выборы. Это муниципальные выборы, и выборы проводят комиссии муниципальных образований, поэтому обвинять только Мосгоризбирком — не по тому адресу", — сказал Горбунов на пресс-конференции.

При этом он отметил, что в комиссию поступали жалобы от жителей разных районов о чрезмерном количестве агитационных листков и о том, что сами кандидаты заклеивают объявления с информацией о месте и времени выборов.

Он также обратил внимание на то, что "только благодаря позиции мэра Москвы Мосгоризбиркому в последний день удалось выпустить миллионными тиражами окружные газеты с призывами прийти на выборы". "А эти газеты для многих избирателей — единственные средства массовой информации", — заключил Горбунов.

К 15:00 около 8,5% избирателей пришли на избирательные участки в Москве, чтобы проголосовать на муниципальных выборах.

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