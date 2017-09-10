Жалоб на нарушения на выборах в Севастополе не поступало

Единый день голосования в России (63)

Курсанты Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе

Курсанты Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жалоб, связанных с нарушениями на выборах в Севастополе, где впервые выбирают главу региона, в избирательную комиссию города не поступало, сообщили в городском избиркоме.

По словам члена ЦИК России Александра Клюкина, задолго до выборов аналитики прогнозировали в Севастополе конфликтные ситуации и скандалы.

"Жалоб, обращений, говорящих о том, что на избирательных участках зафиксированы какие-то нарушения или неправомерные действия со стороны как членов участковых избирательных комиссий, так и наблюдателей, в городскую избирательную комиссию не поступало", - сказал представитель избирательной комиссии города Севастополя во время прямого включения в информационном центре ЦИК России.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

По его информации, на 15.00 явка на выборах губернатора города Севастополя составила порядка 25%. Как отметил участвующий во включении из Севастополя зампредседателя городского заксобрания Александр Кулагин, вероятно, на явке сказывается хорошая погода, установившаяся в регионе, и ближе к вечеру явка повысится.

"Это важное событие для города-героя Севастополя, для всех людей, которые проживают на территории нашего города. Ощущение очень сильные. Для города настоящий праздник", - отметил представитель избиркома города.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах борются пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".