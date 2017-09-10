Жалоб на нарушения на выборах в Севастополе не поступало

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жалоб, связанных с нарушениями на выборах в Севастополе, где впервые выбирают главу региона, в избирательную комиссию города не поступало, сообщили в городском избиркоме.
По словам члена ЦИК России Александра Клюкина, задолго до выборов аналитики прогнозировали в Севастополе конфликтные ситуации и скандалы.
"Жалоб, обращений, говорящих о том, что на избирательных участках зафиксированы какие-то нарушения или неправомерные действия со стороны как членов участковых избирательных комиссий, так и наблюдателей, в городскую избирательную комиссию не поступало", - сказал представитель избирательной комиссии города Севастополя во время прямого включения в информационном центре ЦИК России.
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По его информации, на 15.00 явка на выборах губернатора города Севастополя составила порядка 25%. Как отметил участвующий во включении из Севастополя зампредседателя городского заксобрания Александр Кулагин, вероятно, на явке сказывается хорошая погода, установившаяся в регионе, и ближе к вечеру явка повысится.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
"Это важное событие для города-героя Севастополя, для всех людей, которые проживают на территории нашего города. Ощущение очень сильные. Для города настоящий праздник", - отметил представитель избиркома города.
За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах борются пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".