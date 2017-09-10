Явка на выборах в Москве составила 8,4%

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Около 8,5% избирателей пришли на избирательные участки в Москве, чтобы проголосовать на муниципальных выборах, заявил на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явка на 15.00 — 8,48% ", — сказал он.

Наиболее активно, по данным на это время, голосуют в Восточном районе Москвы.

В Москве в воскресенье походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.