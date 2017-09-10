Избранный главой Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность

МАЙКОП, 10 сен - РИА Новости, Светлана Берило. Избранный в воскресенье глава Адыгеи Мурат Кумпилов официально вступил в должность, церемония инаугурации прошла в здании филармонии в столице республики Майкопе.

В воскресенье депутаты Государственного Совета – Хасэ Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, ранее занимавшего пост и.о. руководителя республики. Депутаты рассматривали три кандидатуры, предложенные президентом Владимиром Путиным: Кумпилова, председателя комитета госсовета Адыгеи по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободы и гендиректора ОАО "ЗАРЕМ" Шамсудина Пшизова.

В ходе церемонии инаугурации Кумпилов в торжественной обстановке принял присягу на верность адыгейскому народу и получил удостоверение главы республики. После принятия присяги его поздравили экс-главы республики Аслан Джаримов и Аслан Тхакушинов. Предыдущий президент Адыгеи Тхакушинов в выступлении подчеркнул "деловую хватку и политическое чутье" нового главы. "Несмотря на свою молодость, он научился решать самые сложные задачи..., стал единомышленником и надежным соратником", - отметил экс-глава. Тхакушинов поблагодарил президента РФ за то, что он остановил выбор на "достойном представителе действующей команды и тем самым благословил преемственность курса развития Адыгеи".

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Тхакушинов подчеркнул, что на инаугурации присутствуют жители аула Уляп, откуда Кумпилов родом, а также родители новоизбранного главы. "Пусть только попробует сделать шаг в сторону", - с улыбкой заключил экс-глава республики. С официальным вступлением в должность Кумпилова поздравили также президент Абхазии Рауль Хаджимба, замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда, глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, глава КЧР Рашид Темрезов, первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"Для меня сегодня знаменательный и очень важный день в жизни. Произнеся присягу..., я осознаю, какая ответственность ложится на мои плечи", - сказал в своей торжественной речи Кумпилов. "Только объединив усилия, поддерживая диалог с населением, мы сможем справиться со всеми задачами, ответить на любые вызовы, активно и плодотворно работать с полной отдачей сил в интересах каждого жителя республики Адыгеи. Именно этого ждут от нас люди, именно это требование будет предъявляться к руководителям органов власти. Наша цель - вывести республику на качественно новый уровень развития", - заключил избранный глава Адыгеи.

Врио главы Адыгеи Кумпилов занимал свой пост с января. Президент России Владимир Путин назначил его на должность руководителя республики в связи с истечением срока полномочий Аслана Тхакушинова. Ранее Кумпилов занимал должность председателя парламента Адыгеи.

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