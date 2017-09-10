Президент РФ Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук в единый день голосования. 10 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук в единый день голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве, проголосовав на участке номер 2151, как и в прошлом году — во время выборов депутатов Государственной думы 7-го созыва.

Поздоровавшись с сотрудниками участковой избирательной комиссии, Путин предъявил паспорт и, получив бюллетень, удалился в кабинку для голосования. Затем президент подошел к одной из прозрачных пластиковых урн и опустил листок.

На участке, в отличие от прошлого года, когда выбирали депутатов Госдумы, явка была невысокой. По словам секретаря участка Галины Поплетеевой, здесь, по данным на 11:40 мск, проголосовал 51 человек (в том числе трое досрочно) из 1328 горожан, приписанных к этому участку. Ко времени прихода главы государства в здании РАН уже отдали свои голоса первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По словам Поплетеевой, с начала работы на участке не было зафиксировано нарушений. Горожане на этом участке могут выбрать от одного до трех депутатов из 18 кандидатов. Помимо трех самовыдвиженцев, в списке кандидатов представители "Единой России", КПРФ, партии "Яблоко", "Родины", "Справедливой России" и Партии роста.

В связи с приездом Путина доступ избирателей никак не ограничивали — желающим проголосовать лишь приходилось доставать паспорта не только при получении бюллетеней, но и на входе в РАН.

Глава государства уже много лет голосует на участках в зданиях Академии наук в Гагаринском районе столицы.

В Москве сегодня походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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