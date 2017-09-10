Единый день голосования в России (33)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым прибыли французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик, сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"В Крым прибыли с визитом депутаты французского парламента Тьерри Мариани и Николя Дюик. Их присутствие подчеркивает статус полуострова как субъекта Российской Федерации и обеспечивает международное признание данного факта", — сказал РИА Новости Смирнов.

Как стало известно РИА Новости, французские депутаты намерены посетить Севастополь, где в качестве наблюдателей примут участие в общероссийском дне голосования.

На полуострове проходят выборы губернатора города Севастополя, а также довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов.

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