Россияне активно участвуют в едином дне голосования

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Омске. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Омске. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Предварительная явка в ряде регионов РФ в единый день голосования не существенно отличается от предыдущих крупных выборов.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты.

Явка на муниципальных выборах в российской столице на 10.00 составила 1,11%. Жители Свердловской области в воскресенье выбирают губернатора региона, также здесь проходят выборы в органы местного самоуправления муниципалитетов. В частности, жители города Нижний Тагил будут выбирать мэра. По информации избирательной комиссии Свердловской области, средняя явка избирателей на выборах губернатора по состоянию на 12.00 по местному времени (10.00 по московскому) составила 14,62%.

Явка на выборах губернатора Пермского края по данным на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила 4,44%, это на 1% выше, чем на выборах в прошлом году, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель избиркома региона. Тогда пермяки выбирали депутатов Госдумы, Заксобрания и гордумы.

На досрочных выборах в Удмуртии, где выбирают губернатора, явка к 10.00 (09.00 мск) составила 4,78%. Более активно голосуют жители сельской местности, какие-либо нарушения в территориальных избирательных комиссиях не зарегистрированы. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов не принял участие в голосовании на выборах в воскресенье из-за отсутствия прописки в республике.

Явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, по данным на 10.00 по местному времени (09.00 мск), составила 5,45%, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного избиркома. Лидерами по явке, по данным облизбиркома, стали Татищевский (явка — 15,46%) и Базарно-Карабулакский (15,36%) и Аркадакский районы области (13,66%). "Жалоб сегодня еще не было", — уточнила представитель избиркома.

Явка избирателей на выборах главы Белгородской области на 10.00 мск составила 7,9%, следует из данных ГАС "Выборы". В лидерах — Чернянский район, где в выборах приняли участие более 19% избирателей.

Явка избирателей на выборах главы Мордовии по данным на 10.00 мск составила 13,95%, сообщила секретарь республиканского Центризбиркома Светлана Федонина. На прошедших в прошлом году выборах депутатов Госдумы на этот час явка составила 10,17%. "По данным на 10.00 мск проголосовали 86,6 тысячи избирателей, что составляет 13,95% от общего числа избирателей, внесенных в списки", — сказала она. Федонина также сообщила, что пока никаких сообщений о нарушениях не поступало.

На выборах губернатора в Рязанской области, по данным на 10.00 мск, проголосовали 5,62% (51 867 человек) от общего числа избирателей – 923 567. В 2012 году, на предыдущих губернаторских выборах, к этому времени явка избирателей составила 4,77%.

На 15.00 (10.00 мск) на выборах в Бурятии явка составила 27,73% (197 770 избирателей).

Явка на выборах губернатора Севастополя по состоянию на 10.00 в целом по г. Севастополю составляет 5,6%.

Явка на выборах губернатора Кировской области составила 5,3% на 10.00 мск, сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Кировской области Владимир Моторин. К 10.00 часам на избирательные участки пришли 56,88 тысячи человек", — заявил он. По информации Моторина, к настоящему времени информации о каких-либо нарушениях на избирательных участках в облизбирком не поступало.

В Калининградской области в единый день голосования выбирают губернатора. Явка на 09.00 по местному времени (10.00 мск) в самом западном российском регионе составила 2,05% избирателей или 16 225 человек. Всего в списки избирателей внесены 789 тысячи жителей области.

Впервые на этих выборах время голосования увеличено на два часа – участки открылись в 7 часов утра (08.00 мск), завершится день выборов в 21.00 (22.00 мск). По словам председателя областной избирательной комиссии Инессы Винярской, за два часа работы обращений или заявлений о нарушениях на участках не поступало.

Явка на выборах в Карелии к 10 утра составила 2,68% от общего числа избирателей, сообщили РИА Новости в ЦИК республики. Здесь в единый день голосования проходят досрочные выборы главы республики, а также выборы глав городских и сельских поселений 27-ми муниципальных образований в 9-ти муниципальных районах, депутатов представительных органов местного самоуправления ряда городских и сельских поселений. "По состоянию на 10.00 мск проголосовали 14 260 избирателей", — сказала представитель ЦИК Карелии, отметив, что выборы проходят в штатном режиме.

Явка избирателей в Марий Эл, где выбирают в том числе главу региона, по данным на 10.00 мск составила 8,83%, сообщила журналистам заместитель председателя ЦИКа республики Валентина Осокина.

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