Врио главы Удмуртии не пошел голосовать из-за отсутствия местной прописки

ИЖЕВСК, 10 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов не принял участие в голосовании на выборах из-за отсутствия прописки в республике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

В Удмуртии в воскресенье проходят досрочные выборы главы региона, после того как экс-руководителя Александра Соловьева заподозрили в получении взяток на 140 миллионов рублей, и он был отправлен в отставку.

"Александр Владимирович не ходил на голосование, потому что у него здесь нет прописки. Регистрация не оформлена. Представители правительства Удмуртии активно голосуют", — сказал собеседник агентства.

За должность руководителя республики борются пять кандидатов. Это Александр Бречалов от "Единой России", Андрей Иванов — главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" от "Коммунистической партии социальной справедливости", Фарид Юнусов – глава совета регионального отделения "Справедливой России", от КПРФ выдвинут помощник депутата Александра Ющенко Владимир Бодров и от ЛДПР — Тимур Ягафаров, главный инженер научно-производственной фирмы.

Кроме того, в Удмуртии выбирают депутатов в Госсовет республики, в состав местного парламента войдут 30 одномандатников и 30 по партийным спискам.

В регионе работают 1205 избирательных участков.

По данным региональной ЦИК явка к 10.00 составила 4,78%, утром в день выборов главы республики в 2014 году явка была 8,89%. В ведомстве сообщили, что низкая явка была ожидаемой, не уточнив причину.

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