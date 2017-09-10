Врио главы Удмуртии не пошел голосовать из-за отсутствия местной прописки

ИЖЕВСК, 10 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов не принял участие в голосовании на выборах из-за отсутствия прописки в республике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Александр Владимирович не ходил на голосование, потому что у него здесь нет прописки. Регистрация не оформлена. Представители правительства Удмуртии активно голосуют", — сказал собеседник агентства.
За должность руководителя республики борются пять кандидатов. Это Александр Бречалов от "Единой России", Андрей Иванов — главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" от "Коммунистической партии социальной справедливости", Фарид Юнусов – глава совета регионального отделения "Справедливой России", от КПРФ выдвинут помощник депутата Александра Ющенко Владимир Бодров и от ЛДПР — Тимур Ягафаров, главный инженер научно-производственной фирмы.
В регионе работают 1205 избирательных участков.
По данным региональной ЦИК явка к 10.00 составила 4,78%, утром в день выборов главы республики в 2014 году явка была 8,89%. В ведомстве сообщили, что низкая явка была ожидаемой, не уточнив причину.
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