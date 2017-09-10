Глава ЦИК призвала россиян активно голосовать на выборах

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов, сейчас, по ее словам, созданы беспрецедентные условия для процесса наблюдения.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, не игнорируйте свое право выбирать свое настоящее будущее: не поленитесь, придите на участки, почитайте, посмотрите, что за кандидаты идут на выборы, и все-таки поучаствуйте в формировании органов власти", — заявила Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК в воскресенье

Сейчас, по ее словам, созданы максимально благоприятные условия для процесса наблюдения за ходом выборов. "Вопрос в том, чтобы им в полной мере воспользовались те, кто участвует в этих выборах. Хотелось бы, чтобы поактивнее кандидаты и партии готовили наблюдателей", — уточнила Памфилова.

Она поблагодарила наблюдательские организации и объединения наблюдателей, которые "под лупой, под микроскопом следят за всем, что происходит, просчитывают по вертикали, по диагонали". Тем самым они помогают Центризбиркому выявлять те или иные недочеты избирательного процесса, заявила глава ведомства.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

О проведении единого дня голосования в России читайте в справке РИА Новости >>