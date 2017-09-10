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Политика

Глава ЦИК призвала россиян активно голосовать на выборах

Сюжет:
Единый день голосования в России (23)
11:3010.09.2017
(обновлено: 11:41 10.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов, сейчас, по ее словам, созданы беспрецедентные условия для процесса наблюдения.

Избирательный участок. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Уважаемые граждане Российской Федерации, не игнорируйте свое право выбирать свое настоящее будущее: не поленитесь, придите на участки, почитайте, посмотрите, что за кандидаты идут на выборы, и все-таки поучаствуйте в формировании органов власти", — заявила Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК в воскресенье

Сейчас, по ее словам, созданы максимально благоприятные условия для процесса наблюдения за ходом выборов. "Вопрос в том, чтобы им в полной мере воспользовались те, кто участвует в этих выборах. Хотелось бы, чтобы поактивнее кандидаты и партии готовили наблюдателей", — уточнила Памфилова.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© Николай Корешков
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Она поблагодарила наблюдательские организации и объединения наблюдателей, которые "под лупой, под микроскопом следят за всем, что происходит, просчитывают по вертикали, по диагонали". Тем самым они помогают Центризбиркому выявлять те или иные недочеты избирательного процесса, заявила глава ведомства.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

О проведении единого дня голосования в России читайте в справке РИА Новости >>

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Политика
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