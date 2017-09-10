Глава ЦИК призвала россиян активно голосовать на выборах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов, сейчас, по ее словам, созданы беспрецедентные условия для процесса наблюдения.
Сейчас, по ее словам, созданы максимально благоприятные условия для процесса наблюдения за ходом выборов. "Вопрос в том, чтобы им в полной мере воспользовались те, кто участвует в этих выборах. Хотелось бы, чтобы поактивнее кандидаты и партии готовили наблюдателей", — уточнила Памфилова.
Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.
О проведении единого дня голосования в России читайте в справке РИА Новости >>