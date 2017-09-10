Голосование в трех регионах России продлится дольше обычного

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Голосование в Пермском крае, Республике Карелия и Калининградской области, где выбирают глав регионов, по решению местных властей продлится дольше обычного, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В Калининградской области, где разница во времени с Москвой составляет минус один час были увеличены часы для голосования — с 07.00 до 21.00 по местному времени (с 08.00 до 22.00 мск).

В Пермском крае, где разница с Москвой составляет плюс два часа, — с 08.00 до 22.00 по местному времени (с 06.00 до 20.00 мск).

В Карелии, живущей по московскому времени, участки также будут работать с 08.00 до 22.00.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

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