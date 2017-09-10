Избирательные участки открылись по всей России

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 мск в воскресенье в десяти регионах России, где пройдут выборы высших должностных лиц.

В Кировской, Ярославской, Новгородской, Рязанской, Белгородской областях, Карелии, Мордовии и Марий Эл, где состоятся прямые выборы глав регионов, избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 мск.

В Калининградской области, где разница во времени с Москвой составляет минус один час, в этом году впервые по решению областной думы были увеличены часы для голосования – с 7.00 до 21.00 по местному времени (с 8.00 до 22.00 мск).

Избирательные участки также открылись в городе федерального значения Севастополь, где пройдут первые всенародные выборы главы исполнительной власти.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

Подробнее о едином дне голосования читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>