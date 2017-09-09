ЦИК заявил о готовности ГАС "Выборы" к единому дню голосования

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Главе ЦИК России Элле Памфиловой доложили о готовности государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" к работе в единый день голосования 10 сентября, говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.

О готовности системы председателю ЦИК в субботу сообщили руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов и главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Пак.

"Основываясь на результатах общесистемных тренировок и заключениях, представленных избирательными комиссиями субъектов РФ и сервисными центрами, обслуживающими региональные фрагменты ГАС "Выборы", докладываем о готовности ГАС "Выборы" и системных администраторов к проведению дополнительных выборов депутатов Государственной думы… седьмого созыва и совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах РФ 10 сентября 2017 года", – говорится в сообщении ЦИК.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.